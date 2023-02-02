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12:01, 2 февраля 2023Россия

Россиянин избил дочь знакомой ковшом за выключенный звук телевизора

На Камчатке мужчина избил дочь знакомой ковшом из-за выключенного у телевизора звука

Фото: Eric Ward / Unsplash

На Камчатке 40-летний мужчина пришел к знакомой домой и избил ее дочь ковшом, так как его раздражал выключенный звук телевизора. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Это произошло в сентябре 2022 года, но об инциденте стало известно только сейчас. Правоохранители установили, что мужчина избил ковшом по голове и телу 16-летнего подростка за выключенный звук на работающем телевизоре. В результате врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму.

Суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Так как мужчина имел непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков, его испытательный срок заменили тюремным — россиянин отправится в колонию общего режима на четыре с половиной года, он также обязан выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей головы, рук и ног и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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Анастасия Шейкина
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