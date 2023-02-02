Тиктокерша нашла необычный способ быстро высушить белье

The Sun: быстро высушить белье можно в ванной с помощью осушителя воздуха

Тиктокерша по имени Хлое нашла способ быстро высушить белье, расположив его в ванной комнате. На необычный метод, который предложила девушка, обратило внимание издание The Sun.

Она продемонстрировала, что пользуется компактной вертикальной сушилкой для белья и ставит ее в ванну. «Устали от белья, которое сохнет у вас на пути? Я всегда ставлю сушилку в ванну подальше с дороги», — призналась Хлое.

Кроме того, она включила в помещении осушитель воздуха. По словам Хлое, с помощью этого устройства белье можно высушить за пару часов. В комментариях тиктокершу спросили, не приобретают ли одежда и белье специфического запаха после нахождения рядом с осушителем, и получили отрицательный ответ.

Ранее тиктокерша по имени Лера Линн нашла способ разобрать постиранное белье. По ее словам, вещи после стирки можно класть на плечо, чтобы не нагибаться к корзине для белья и избежать усталости спины.