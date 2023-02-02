Минобороны заявило о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны России отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении

Российские военные подразделений Южной группировки войск продолжают наступление на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 военнослужащих. В районе Первомайского и Васюковки в Донецкой народной республике (ДНР) было нанесено поражение 59-й мотопехотной бригаде ВСУ и 3-й бригаде нацгвардии.

Помимо этого, на донецком направлении российские военные уничтожили один украинский танк, бронетранспортер, два пикапа и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

31 января на донецком направлении Россия взяла под полный контроль населенный пункт Благодатное. В боях за него участвовали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке регулярных соединений авиации, ракетных войск и артиллерии, уточнили в Минобороны.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.