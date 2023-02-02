Вучич сравнил косовских албанцев с Зеленским в попытке выставить себя жертвой

Президент Сербии Вучич сравнил албанцев в Косово с лидером Украины Зеленским

Власти косовских албанцев в Приштине пытаются представить себя балканским вариантом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выставить себя жертвой. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, его цитирует РИА Новости.

«Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора», — сказал он.

Ранее Вучич выступил против санкций в отношении России, добавив, что поддерживает территориальную целостность Украины.

До этого сербский президент эфире телеканала «ТВ Прва» оценил сроки завершения конфликта на Украине.