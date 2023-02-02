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13:55, 2 февраля 2023Мир

Вучич сравнил косовских албанцев с Зеленским в попытке выставить себя жертвой

Президент Сербии Вучич сравнил албанцев в Косово с лидером Украины Зеленским

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Власти косовских албанцев в Приштине пытаются представить себя балканским вариантом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выставить себя жертвой. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, его цитирует РИА Новости.

«Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора», — сказал он.

Ранее Вучич выступил против санкций в отношении России, добавив, что поддерживает территориальную целостность Украины.

До этого сербский президент эфире телеканала «ТВ Прва» оценил сроки завершения конфликта на Украине.

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Глеб Бажуткин
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