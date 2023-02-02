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10:17, 2 февраля 2023Силовые структуры

В Херсонской области задержали предполагаемого наводчика ВСУ

В Херсонской области полицейские задержали предполагаемого наводчика ВСУ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Херсонской области полицейские задержали подозреваемого в передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о местоположении российских военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным правоохранителей, 29-летний таксист сообщал своему знакомому из ВСУ данные о местоположении военных, после чего по указанным районам проводились обстрелы, в том числе и по социальным объектам. В ходе беседы с оперативниками мужчина подтвердил, что осознанно передавал сведения о военнослужащих, которых видел или подвозил. Он также пояснил, кому именно была передана информация. Проходит проверка.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили заброшенный дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области.

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Илона Палей
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