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16:37, 2 февраля 2023Культура

Бренд хлопьев решил судиться с группой OK Go из-за названия

Бренд хлопьев Post подал в суд на американскую инди-рок-группу OK Go из-за названия

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Бренд хлопьев Post подал в суд на американскую инди-рок-группу OK Go. Об этом сообщает Page Six.

Компания решила судиться с музыкантами из-за названия: она хочет зарегистрировать товарный знак OK Go, в то время как участники коллектива выступают против этой идеи. В Post уверены, что регистрация товарного знака не вызовет путаницы между покупателями хлопьев и фанатами группы.

«Соответствующие товары и услуги сторон явно не связаны между собой, что делает путаницу практически невозможной. Хлопья для завтрака и закуски на основе злаков не связаны с альбомами, музыкальными концертами, мерчем и другими товарами, которые обычно ассоциируются с такими развлекательными услугами», — заявили в компании.

В ответе группы подчеркивается, что «знак OK GO завоевал огромную популярность и прочно связан с OK Go в общественном сознании». Солист Дэмиан Кулаш пожаловался, что сначала крупная корпорация очернила коллектив, а затем подала на него в суд.

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Марина Погосян
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