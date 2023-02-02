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09:24, 2 февраля 2023Бывший СССР

Пашинян отправился в Казахстан

Премьер Армении Пашинян отправился в Казахстан с рабочим визитом

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Казахстан с рабочим визитом. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 2-3 февраля с рабочим визитом отбыл в Республику Казахстан», — сказано в заявлении.

Уточняется, что премьер Армении примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), а также в международной конференции Digital Almaty Awards. Согласно заявлению, в город были приглашены супруги премьер-министров других стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ЕАЭС есть все возможности для становления одним из самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира. Российский лидер счел реальным для экономического союза быть центром притяжения для всех разделяющих ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕврАзЭС независимых государств. По его словам, одним из приоритетов для ЕАЭС должно стать развитие технологического потенциала.

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Кристина Есикова
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