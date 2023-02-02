Пенсионерка пригрозила многодетной семье убийством из-за шума в квартире

Жительница Улан-Удэ пригрозила многодетной семье убийством из-за шумных детей

Пенсионерка из города Улан-Удэ в Бурятии пригрозила убийством многодетной семье из-за шума в квартире. Женщина оказалась недовольна громким поведением детей. Об этом сообщает портал «Байкал Daily».

Мать троих детей рассказала, что сняла квартиру в марте 2022 года и не смогла найти общий язык с соседкой. Спустя несколько месяцев женщина начала присылать письменные угрозы, а после стала подходить к входной двери квартиры и стучать в нее. Пенсионерка заявила, что дети бегают по квартире до ночи и не дают ей спать.

В сети появилось видео, на котором слышно, как женщина сильно стучит по двери и угрожает многодетной матери. «Убивать буду! Будь проклята, и дети твои пусть сдохнут!» — сказала пенсионерка.

В ноябре 2022 года адвокат Лев Тропин предупредил, что за конфликт с шумными соседями россияне рискуют попасть в тюрьму. Он также предостерег от угроз физической расправой шумным соседям. Подобные заявления могут классифицировать как преступление по уголовной статье.