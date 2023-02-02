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10:11, 2 февраля 2023Россия

Мощный пожар в Новой Москве показали на видео

МЧС опубликовало видео с места пожара в Новой Москве

На Киевском шоссе в Новой Москве загорелись павильоны строительного рынка. Мощный пожар показали на видео. Кадры публикует пресс-служба столичного управления МЧС в Telegram.

ЧП произошло на 21-м километре Киевского шоссе. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

На месте работают пожарные, о пострадавших не сообщается.

11 января пожар произошел на стройплощадке в Новой Москве. Загорелась емкость с тонной дизельного топлива. По словам очевидцев, пожар начался с цистерны с топливом, после чего оно разлилось и огонь перекинулся на машины.

Евгения Куликова
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