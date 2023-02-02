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13:53, 2 февраля 2023Из жизни

Сбросивший 32 килограмма мужчина рассказал о простых правилах похудения

117-килограммовый британец выработал правила похудения и сбросил почти треть веса

Фото: Shutterstock

Перепробовавший множество диет житель Великобритании выработал собственные простые правила похудения и сбросил 32 килограмма. О том, как ему это удалось, он рассказал в материале для Express.

Максимальный вес 51-летнего Марка составлял 117 килограммов. Британец принял решение изменить жизнь и похудеть, когда ему исполнилось 50 лет. Именно тогда мужчина познакомился с персональным тренером Натаном Кеннеди, который помог ему достичь желаемых результатов — сбросить почти треть веса.

«Он просветил меня и развеял некоторые ключевые мифы о диете и фитнесе, а также помог перепрограммировать мое мышление. Я понял, что кардио — это не выход, а вредных продуктов не существует», — сказал Марк.

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Мужчина следит за питанием, но придерживается простых правил: ест углеводы в первой половине дня, а ужинает продуктами с высоким содержанием белка и клетчатки. На выходных Марк позволяет себе сладости, например, рогалик с курагой или темным шоколадом.

Тем, кто хочет похудеть, он советует ставить реалистичные краткосрочные цели и хвалить себя за их достижение. Помимо этого, важно осознать, как пища влияет на организм, и выбирать правильные и полезные продукты. «Понимание влияния пищи на мое настроение помогло мне прийти в себя. Благодаря хорошему самочувствию я стал более успешным во всех сферах жизни», — заключил Марк.

Ранее 59-летний Стивен Доннелли из Великобритании испугался проблем со здоровьем и похудел на 63 килограмма. С утра мужчина съедал кашу или яичницу, обедал супом или сэндвичами домашнего приготовления, а на ужин готовил рыбу или курицу с овощами.

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Алиса Дмитриева
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