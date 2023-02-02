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20:37, 2 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о попытках ВСУ контратаковать в районе Кременной

Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВСУ пытаются контратаковать в районе Кременной

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что на линии фронта складывается тяжелая ситуация. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пробуют провести контратаку в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

«Например, в районе Кременной, где держит оборону 237-й десантно-штурмовой полк, вчера противник пробовал контратаковать несколькими малыми группами», — заявил Кимаковский, уточнив, что украинские войска несут значительные потери в живой силе и технике.

В четверг, 2 февраля, проект WarGonzo сообщил, что подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии перешли в контрнаступление на линии Сватово — Кременная, обратив части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бегство.

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Варвара Кошечкина
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