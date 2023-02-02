Россиянка получила срок за лечение боевиков в Сирии

Военный суд приговорил россиянку к 10,5 года колонии за стирку и готовку боевикам в Сирии

Южный окружной военный суд приговорил к десяти с половиной годам колонии россиянку Тамару Барагунову за помощь запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ». Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, в июне 2015 года осужденная выехала в Сирию и вступила в состав формирования боевиков, входившего в запрещенную террористическую организацию. Она стала рядовым участником организации, занимаясь в основном помощью и лечением раненых боевиков, а также приготовлением пищи и стиркой белья.

В 2016 она покинула Сирию и некоторое время жила в Турции и Египте, скрываясь от правоохранительных органов. Российские силовики задержали Барагунову в декабре 2021 года. В отношении нее было возбуждено два уголовных дела по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 208 («Участие в военном конфликте, противоречащем интересам РФ») УК РФ.

31 мая 2022 года сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум жителям Кабардино-Балкарии за содействие террористам из организации «Имарат Кавказ».