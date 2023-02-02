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08:17, 2 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске резервов ВСУ на сватовское направление

Марочко: ВСУ перебрасывают личный состав и технику под Стельмаховку для восполнения потерь

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Украины перебрасывает дополнительные силы, включая технику, в село Стельмаховка в Сватовском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил офицер Народной милиции региона, подполковник в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В район населенного пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники», — сказал он.

Как утверждает Марочко, численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменилась в этом районе. По его словам, причиной является то, что переброска резервов связана с восполнением «санитарных и безвозвратных потерь», а также замены вышедшей из строя техники и вооружения.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ударили по скоплению живой силы украинской армии в республиках Донбасса. Как отмечается, на краснолиманском направлении удары по живой силе ВСУ наносились армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Центр». В частности, военные из 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад находились в районе населенного пункта Стельмаховка.

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Кристина Есикова
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