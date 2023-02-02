Опровергнут миф о боли и переломах носа при популярной косметической операции

Хирург Скворцов: при современной ринопластике не ломают нос и не накладывают гипс

При проведении современной ринопластики не нужно накладывать гипс и ломать нос, рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов. Распространенные мифы о популярной косметической операции по изменению формы носа он развеял в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Скворцова, полностью нос уже не ломают давно, прибегая к новому направлению — теоринопластике, при которой в крайнем случае может быть использован открытый способ работы над органом. «Методика малоинвазивна: все манипуляции хирург производит через небольшие разрезы в полости носа, благодаря чему дыхание остается всегда свободным, а период реабилитации протекает гораздо быстрее», — объяснил врач.

Кроме того, Скворцов опроверг убеждение о том, что операция болезненна — он уточнил, что во время операции пациент не чувствует ничего, а после окончания действия анестезии боль, если она появится, может быть устранена медикаментами.

Также, продолжил хирург, после операции у хорошего врача на лице не останется следов хирургического вмешательства. Также в некоторых случаях специалист перед процедурой смоделирует желаемый результат на экране посредством специальной компьютерной программы, чтобы пациент увидел, как все будет, и не переживал. Помимо этого, добавил Скворцов, не нужно ходить в гипсе.

«Врач теоринопластики для закрепления всей конструкции носа, в том числе неустойчивого кончика, накладывает специальные швы, благодаря которым не придется использовать гипсовую повязку», — заверил врач.

Через три недели после ринопластики специалист разрешил вести привычную активную жизнь.

Ранее косметолог-дерматолог Кристина Тогоева предостерегла от выполнения некоторых бьюти-процедур на дому. По ее словам, проведение дома популярных манипуляций, например, пилинга с сильнодействующими кислотами, может вызвать ожоги.