Президент Грузии предложила включить ее требования в соглашение России и Украины

Зурабишвили: уход России из Абхазии и Осетии нужно включить в соглашение Москвы с Украиной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила включить уход российских военных из Южной Осетии и Абхазии в возможное будущее мирное соглашение России с Украиной. О своих требованиях она рассказала в интервью Bloomberg.

«Россия должна усвоить, где заканчиваются ее границы», — заявила Зурабишвили, подчеркнув, что этот вопрос должен обсуждаться.

По ее мнению, если мировое сообщество не потребует от России вывода войск, то «Запад совершит еще одну большую ошибку».

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.