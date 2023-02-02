Назван способ сделать секс горячим с помощью имеющегося в каждом доме предмета

Секс-коуч Сара Ричио призвала использовать зеркало во время занятий сексом

Зеркало поможет сделать секс более горячим. Секс-коуч Сара Ричио в беседе с Daily Star назвала способ сделать интимную близость более волнующей с помощью имеющегося в каждом доме предмета.

Размещенное рядом с постелью зеркало поможет партнерам любоваться друг другом во время занятий любовью. «Он может видеть, как вы пробуете новые позы для секса, экспериментируете с игрушками или просто начинаете разговор о том, что новенькое можно попробовать вместе», — призвала Ричио не упускать шанс попробовать что-то новое.

По словам секс-коуча, мужчина может начать нервничать в ответ на предложение заняться сексом у зеркала, но это не означает, что он не согласится или что ему не понравится. Важно справиться с чувством дискомфорта или беспокойством, прежде чем пробовать новое, добавила она.

Если вы оба впервые пробуете что-то новое в сексе, не бойтесь рассказать партнеру о своих чувствах. Чем больше вы откроетесь перед любимым человеком, тем сильнее будет ваша близость Сара Ричио секс-коуч

Ричио также перечислила секс-позиции, идеально подходящие для занятий любовью у зеркала. По ее словам, миссионерская поза крупным планом (вплотную к зеркалу) придаст романтический оттенок любимой миллионами классической позе.

Вы начинаете в миссионерской позе, как обычно, но женщина обвивает ноги вокруг партнера, чтобы притянуть его очень близко. Мужчина притягивает голову партнерши и будто укладывает между своим ухом и плечом. Это позволяет партнерам слышать и чувствовать дыхание и движения тел друг друга Сара Ричио секс-коуч

Поза «по-собачьи» дает возможность исследовать тело своего возлюбленного с нового, захватывающего ракурса, продолжила Ричи. Мужчина может гладить партнершу по спине, стимулировать клитор, шептать ей на ухо возбуждающие слова, целовать затылок.

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