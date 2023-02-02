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02:04, 2 февраля 2023Бывший СССР

Украинский Минфин назвал необходимую стране каждый месяц сумму финансовой помощи

ЭП: Минфин Украины заявил, что стране ежемесячно нужно $3 млрд внешней финансовой помощи

Фото:РИА Новости

Украина нуждается в постоянной финансовой помощи от внешних источников, ежемесячные потребности страны составляют около трех миллиардов евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».

По словам заместителя министра финансов Украины Ольги Зыковой, потребность страны в международном спонсировании остается ощутимой, несмотря на меры по снижению дефицита бюджета.

Она отметила, что правительство получила подтверждение от США и ЕС о выделении Киеву в текущем году 30 миллиардов долларов. Однако, по указала она, не хватает еще порядка 10 миллиардов долларов, которые Украина рассчитывает получить «от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ».

Ранее кабмин Украины понадеялся получить от стран Запада еще 10 миллиардов долларов. Глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа отметила, что дефицит бюджета Украины в 2023 году составляет 38 миллиардов долларов. В то же время власти страны «точечно договорились» о предоставлении 10 миллиардов долларов от США и 18 миллиардов евро от Европейского союза.

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Марина Совина
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