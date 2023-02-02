На Украине назвали испытывающие проблемы со светом регионы

Минэнерго Украины заявило о проблемах со светом в Волынской области и других регионах

В Волынской, Тернопольской и других областях Украины наблюдаются проблемы со светом из-за дефицита мощности в энергетической системе. Испытывающие трудности регионы назвало украинское министерство энергетики, передает РИА Новости.

«Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областях», — сказано в заявлении ведомства.

Минэнерго отметило, что ограничением потребления электроэнергии занимается национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго». НЭК доводит до всех операторов систем распределения лимиты потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электричества, добавили в министерстве.

Ранее «Укрэнерго» сообщила о снижении дефицита в энергосистеме республики. По сравнению с началом недели потребление электричества на Украине сократилось, что, в свою очередь, повлияло на уменьшение дефицита, который все еще является существенным. Как уточняется, в системе достаточно генерирующих мощностей.