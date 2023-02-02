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10:41, 2 февраля 2023Ценности

Модель своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей

Модель Мадлен Уайт своими руками сделала юбку и топ из сумок и восхитила зрителей

Кадр: TikTok.com / @madeleine_white

Модель и блогерша Мадлен Уайт своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает четыре миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как разрезает два указанных объемных аксессуара. Из одного она сделала мини-юбку, использовав ручки в качестве ремня, а из второго сшила топ на двух широких лямках до талии, который открывал продольную полосу кожи по центру ее туловища.

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Зрители оценили работу Уайт в комментариях. «Ты гений», «Я вне себя от восторга. Вышло просто прекрасно», «Я не могу даже подобрать достойный наряд, не говоря о том, чтобы его сшить», — заявили юзеры.

В декабре 2021 года модель Мадлен Уайт создала праздничный наряд из подручных средств и прослыла гением в сети. Она опубликовала видео, в котором рассказала, что решила изготовить платье из подарочной упаковки, вдохновившись роликами других девушек.

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Алина Гостева
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