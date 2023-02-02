Названы самые модные цвета весны 2023 года

Стилист Влад Лисовец назвал оттенок топленого масла самым модным цветом весны 2023 года

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал россиянам самые модные цвета весны 2023 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Эксперт рассказал, что в грядущем сезоне будут актуальны оттенки топленого масла или сливочной помадки. Помимо этого, по мнению Лисовца, популярность обретут желтый, зеленый, красный и розовый цвета. Кроме того, в список вошли синий и лиловый.

«Конечно, есть черный и белый, но акцентными все же остаются по-настоящему летние краски разной насыщенности. Вернулись даже цвета фломастеров, хотя лично мне кажется, что по ним мы еще не успели соскучиться так, как, например, по закатным оттенкам», — пояснил специалист.

В январе Лисовец назвал главные тренды весны и лета 2023 года. Так, он подчеркнул, что трендом станет одежда с вырезами, крупными карманами, а также изделия из вареного денима и «мятых» тканей. Вдобавок специалист порекомендовал обратить внимание на вещи, обнажающие плечи.