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15:50, 2 февраля 2023Ценности

Названы самые модные цвета весны 2023 года

Стилист Влад Лисовец назвал оттенок топленого масла самым модным цветом весны 2023 года

Фото: Sarah Brown / Unsplash

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал россиянам самые модные цвета весны 2023 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Эксперт рассказал, что в грядущем сезоне будут актуальны оттенки топленого масла или сливочной помадки. Помимо этого, по мнению Лисовца, популярность обретут желтый, зеленый, красный и розовый цвета. Кроме того, в список вошли синий и лиловый.

«Конечно, есть черный и белый, но акцентными все же остаются по-настоящему летние краски разной насыщенности. Вернулись даже цвета фломастеров, хотя лично мне кажется, что по ним мы еще не успели соскучиться так, как, например, по закатным оттенкам», — пояснил специалист.

В январе Лисовец назвал главные тренды весны и лета 2023 года. Так, он подчеркнул, что трендом станет одежда с вырезами, крупными карманами, а также изделия из вареного денима и «мятых» тканей. Вдобавок специалист порекомендовал обратить внимание на вещи, обнажающие плечи.

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Екатерина Ештокина
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