TV2: жители Батьево в Закарпатье заявили о запахе разлагающихся трупов с ж/д станции

Жители поселка Батьево в Закарпатье пожаловались, что чувствуют запах разлагающихся трупов с железнодорожной станции, где может находиться вагон с телами украинских военных, которых запрещают хоронить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский телеканал TV2.

Корреспондент телеканала побывал в населенном пункте Мезетеребеш (украинское название — Страбичово), где, по сообщениям, погибших украинских военных складывают в вагоны на железной дороге. Однако местные жители заявили, что этот вагон находится в Батю (украинское название — Батьево).

«В городке на железнодорожной станции крутиться запрещено: к этому привыкаешь, если можно получить за это три года тюрьмы. Жители страшатся говорить об этом, но без камер сообщают, что часто чувствуют запах разлагающихся трупов», — рассказал корреспондент TV2.

Ранее венгерская газета Metropol сообщила, что на границе с Венгрией в морозильных вагонах найдены тела сотен погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), их скрывают власти Киева.

До этого стало известно, что власти Украины проводят в Закарпатье самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Местные жители рассказали, что стоит задача мобилизовать в удаленной от фронта Закарпатской области 10 тысяч человек для формирования новой большой бригады.