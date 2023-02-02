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13:22, 2 февраля 2023Мир

Поляки возмутились поставками украинского зерна в страну

Польские фермеры выступили против поставок украинского зерна в страну

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Польские фермеры выступили с протестом против поставок украинского зерна в Польшу. Об этом сообщает Tygodnik Zamojski.

«На пограничных переходах идет акция протеста фермеров, в частности в Хребенном», — указывает издание. Отмечается, что протестующие заблокировали приграничные дороги на польско-украинской границе для въезжающих с украинским зерном грузовиков.

«Польские продукты — здоровые, техническое зерно — символ лжи и извращенности власть имущих», — написали на плакатах возмущенные фермеры.

Ранее экс-министр сельского хозяйства Польши и ныне депутат Европарламента Кшиштоф Юргель предложил запретить прямой импорт сельскохозяйственного сырья из Украины в Польшу.

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Глеб Бажуткин
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