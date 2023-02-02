Экс-замглавы Минобороны Украины прятал в диване почти миллион долларов

Следователи достали из дивана экс-замглавы Минобороны Украины почти миллион долларов

Следователи достали из дивана экс-замминистра Минобороны Украины Александра Миронюка почти миллион долларов. Видео обыска, который происходил в августе 2022 года, опубликовало издание «Украинская правда».

По словам источника УП, на видео запечатлен момент изъятия денег во время следственных действий. На кадрах мужчина, вероятно, следователь, достает из ниши около дивана пачки денег и кладет их в растущую кучу.

Как отмечают в издании, у Миронюка нашли 7 миллионов 78 тысяч гривен, 400 100 долларов и 100 380 евро. Бывший чиновник предоставил суду документ, что найденные деньги он одолжил у 86-летней жительницы Харькова.

Миронюк является подозреваемым по делу о мошенничестве на закупках у Минобороны Украины — до своего увольнения в 2021 году он курировал соответствующий департамент министерства.

1 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у ряда высокопоставленных украинских военных чиновников, которые могут быть замешаны в деле о закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен.