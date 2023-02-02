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08:50, 2 февраля 2023Мир

Британцы наконец заметили полное отсутствие САУ в армии после их передачи ВСУ

Daily Mail: британская армия срочно ищет САУ после передачи всех рабочих машин ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Stuart Franklin / Getty Images

После передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) практически всех работоспособных самоходных артиллерийских установок (САУ), а именно 30 единиц AS90, британская армия наконец заметила полное отсутствие необходимого числа рабочих машин для обеспечения собственных оборонных нужд и теперь срочно ищет новые САУ на замену предыдущим. Об этом сообщает Daily Mail.

«Больше всего этот удар прочувствуют наши танкисты и артиллеристы. Но это решение также дает возможность ускорить модернизацию и преобразование армии для опережения России. Украине сейчас нужны наши танки и САУ. Я знаю, что они найдут им хорошее применение», — заявил начальник британского Генштаба генерал Патрик Сандерс.

Теперь Минобороны Британии пытается заключить контракт с производителями САУ K9 Thunder и Archer, чтобы пополнить свои запасы техники.

15 января британское правительство приняло решение о передаче 14 танков Challenger 2 и 30 единиц САУ AS90. Премьер-министр страны Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Отмечается, что передача танков выведет поддержку Киева Соединенным Королевством на новый уровень.

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Виктория Кондратьева
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