Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 2 февраля 2023Мир

США резко сократили выдачу краткосрочных виз украинцам

Госдепартамент: США увеличили количество отказов в краткосрочной визе украинцам до 41%
СюжетВизы в Европу:

Фото: Unsplash / Reuters

Количество отказов в выдаче краткосрочных виз на въезд в США украинцам выросло до 41 процента. Об этом говорится в опубликованной Госдепартаментом статистики.

Отмечается, что число отказов выросло с 15 процентов в 2021 году до 41 процента в 2022-м. При этом количество отказов для россиян уменьшилось с 29 процентов до 26.

Статистика касается неиммиграционных виз категории В. Они выдаются для краткосрочного пребывания на территории Соединенных Штатов.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новый посол США в России Линн Трейси будет работать с властями РФ над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Он уточнил, что Трейси будет работать над увеличением численности персонала посольства Соединенных Штатов, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США вспомнили о предупреждении Путина в адрес Запада по вопросу Украины
Антонов обвинил США в обхождении запретов по работе посольства в Москве
Определены самые популярные пересадочные станции МЦД
В России заявили о «тотальной» зависимости производства сметаны от импорта
США резко сократили выдачу краткосрочных виз украинцам
В Закарпатье пожаловались на запах трупов с железнодорожной станции
Американский конгрессмен назвал главную угрозу для США
Украинский Минфин назвал необходимую стране каждый месяц сумму финансовой помощи
Мясников развеял миф о пользе БАДов при хронической усталости
Зеленский заявил о готовности продолжить кадровые перестановки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.