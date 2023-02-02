Губернатор заявил о готовности россиян оплатить премии за захват танков Leopard

Глава Забайкалья заявил о готовности жителей оплатить премии за захват танков Leopard

Жители Забайкальского края будут готовы оплатить премии российским военнослужащим за захват танков Leopard в ходе спецоперации. Об этом заявил губернатор Александр Осипов, ранее пообещавший выделять по три миллиона рублей за уничтоженную западную боевую технику, пишет портал CHITA.RU.

Глава региона допустил такой сценарий при условии, если на выплаты не хватит денег из краевого бюджета. «Думаю, что на первые выплаты в краевом бюджете точно будут средства. Если вдруг окажется, их будут жечь очень много, в таком случае мы посмотрим и присоединим. Я думаю, все забайкальцы будут готовы помочь, и предприниматели помогут», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Осипов также подчеркнул, что практически все жители Забайкалья пытаются помогать участникам спецоперации на Украине.

Бюджет Забайкалья на 2023 год принят с дефицитом в 7,3 миллиарда рублей. При назначении разовой выплаты в 150 тысяч рублей для мобилизованных Осипов отметил, что «возможности бюджета скромные и деньги "наскребли"».

30 января сообщалось, что забайкальский губернатор подписал документ, согласно которому российские военнослужащие будут получать выплаты за уничтожение и захват поставленных Вооруженным силам Украины танков Leopard.

25 января власти ФРГ объявили, что готовы отправить Киеву танки Leopard 2 и одобрят их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.