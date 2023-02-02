Лавров заявил о попытке Запада затруднить общение Москвы и Пекина

Лавров заявил о попытке Запада затруднить сотрудничество России и Китая запугиванием

Запад пытается затруднить общение Пекина и Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Все относительно. Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг нас. Бывшие советские республики якобы, значит. И не встречают должного уважения. Таких желающих будет много. И, конечно, желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах», — сказал он.

Глава ведомства также добавил, что сотрудничество двух сторон взаимовыгодно. По его словам, в декларации России и Китая сказано, что страны не создают военного союза, но их отношения выше по качеству военных союзов в классическом понимании, так как у них нет ни ограничений, ни пределов, ни запретных тем.

Ранее в Китае прокомментировали возможный визит председателя Си Цзиньпина в Россию. Представитель МИД КНР Мао Ни подчеркнула, что страны поддерживают тесное взаимодействие на различных уровнях.