24-летняя девушка решила забеременеть от 85-летнего мужа

В США 24-летняя девушка вышла замуж за 85-летнего мужчину и решила от него забеременеть

В США 24-летняя жительница штата Миссисипи Миракл Пог стала женой 85-летнего мужчины и решила от него забеременеть. Об этом сообщает The Mirror.

Будущие супруги познакомились в 2019 году в прачечной, где работала девушка. «Чарльз обычно приносил один предмет одежды и хотел, чтобы его обслуживала только я», — вспоминает она. Миракл быстро нашла общий язык с мужчиной, а уже через несколько месяцев поняла, что влюбилась в него. В феврале 2020 года Чарльз предложил девушке выйти за него замуж, и с тех пор они счастливо живут в браке.

По словам Миракл, мать и дедушка были рады за нее, однако отец не сразу одобрил ее выбор. «Потребовалось много времени, чтобы изменить его мнение. Я спросила его, хочет ли он навсегда потерять свою дочь. Если бы он не пришел на мою свадьбу, он бы потерял меня навсегда», — рассказывает она.

Девушка утверждает, что не обращает внимания на осуждение со стороны окружающих. По ее словам, многие принимают Миракл и Чарльза за отца и дочь и считают их союз неправильным, однако она уверена, что мнение людей в интернете не играет для нее никакой роли.

Миракл хочет забеременеть от мужа, однако в силу его возраста не может зачать ребенка естественным путем. Супруги решились на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и обратились в клинику. По словам девушки, врачи предвзято отнеслись к их желанию завести ребенка.

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