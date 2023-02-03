Россиянам назвали доступные для поездок с пятилетним загранпаспортом страны

АТОР: отсутствие загранпаспорта с чипом не является препятствием для выезда за рубеж

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали доступные для поездок с пятилетним загранпаспортом страны. Информация об этом появилась на сайте организации.

В ассоциации отметили, что отсутствие загранпаспорта с чипом сроком на 10 лет не является препятствием для выезда за границу. Отправиться в путешествие за рубеж можно как с пятилетним, так и с десятилетним, поскольку они обладают равной юридической силой.

При этом отмечается, что со стороны некоторых государств были попытки обусловить получение шенгенских виз именно наличием биометрического паспорта. Но такие условия были быстро изменены и россияне по-прежнему могут подавать на визу паспорт старого образца.

Ранее стало известно, что граждане, подавшие заявление на получение загранпаспорта с чипом, в ускоренном порядке смогут оформить пятилетний документ старого образца. В случае отказа заявителя от получения услуги, госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта будет возвращена.