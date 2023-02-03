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08:30, 3 февраля 2023Путешествия

В МВД рассказали об оформлении загранпаспорта при срочном выезде

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Граждане, подавшие заявление на получение загранпаспорта с чипом, в ускоренном порядке смогут оформить пятилетний документ старого образца. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщает РИА Новости.

«При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия пять лет при оплате государственной пошлины», — рассказала эксперт.

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Волк подчеркнула, что в случае отказа заявителя от получения услуги, госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта будет возвращена. Для этого гражданину необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции.

2 февраля стало известно, что в России перестали принимать заявления на загранпаспорта нового образца сроком на 10 лет. Работа по оформлению данных документов на портале Госуслуг временно остановлена.

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Валентина Процкова
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