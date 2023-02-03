Крупнейшая авиакомпания Европы запретила пилотам фотографироваться для соцсетей

British Airways запретила пилотам фотографироваться для соцсетей во время полета

Крупнейшая авиакомпания Европы, British Airways, запретила бортпроводникам и командирам своих воздушных судов фотографироваться и публиковать снимки в соцсетях во время полета. Об этом пишет The Times со ссылкой на новые правила перевозчика.

Согласно нововведениям, ограничения на размещение в интернете касается кадров, содержащих «деликатную информацию, которая несет угрозу бизнесу компании, ее клиентам или сотрудникам». Запрещается фотографировать любую техническую документацию, включая полетные планы, бортовую кухню во время обслуживания, личные расписания смен или графики дежурств членов экипажа, а также «все, что снято в кабине пилота».

В пресс-службе перевозчика уточнили, что новые правила направлены на обеспечение безопасности полетов и очерчивают границы того, что сотрудникам компании следует публиковать в социальных сетях, а что — нет. «Мы не препятствуем тому, чтобы наши коллеги делали публикации в социальных сетях. На самом деле все скорее наоборот. Мы даем нашим сотрудникам ясность по поводу того, что уместно и когда. Например, когда наши коллеги управляют самолетом, они ответственны за безопасность всех на борту. Не будет безосновательным попросить их подождать до их перерыва, чтобы сделать фотографии», — приводит газета слова представителя British Airways.

Ранее в январе бывший пилот рассказал, что в случае внезапной смерти или болезни обоих пилотов во время полета стюардессы будут искать среди пассажиров людей с опытом управления самолетом. При этом отмечается, что командиры воздушных судов крайне редко заболевают в одно и то же время. Именно по этой причине им нельзя есть одну и ту же пищу, заключил он.