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11:03, 3 февраля 2023Россия

Минздрав объяснил заболеваемость туберкулезом среди россиян наследием каторжан

Глава новосибирского Минздрава объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан

Фото: Павел Львов / РИА Новости

К одной из причин высоких показателей заболеваемости туберкулезом среди жителей Новосибирской области можно отнести наследие каторжан. Об этом заявил глава Минздрава российского региона Константин Хальзов, его объяснение приводит РБК.

Он напомнил, что в Сибирь ссылали заключенных, среди которых заболевание было широко распространено. По словам Хальзова, климат в Новосибирской области также негативно влияет на организм.

«Погода в Новосибирской области относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному типу (III и IV тип). (...) Генетическая особенность позволяет микроорганизмам под влиянием климата наращивать способность вызывать болезнь (вирулентность) и адаптироваться к условиям», — отметил руководитель областного Минздрава.

В регионе, по данным Хальзова, также зарегистрировано большое число ВИЧ-инфицированных. Он пояснил, что вирус иммунодефицита вызывает иммуносупрессию в организме человека, на фоне которой могут развиться возбудители туберкулеза.

Глава новосибирского Минздрава подчеркнул, что среди впервые заболевших туберкулезом большинство составляют жители сел.

Ранее главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева предупреждала, что COVID-19 может спровоцировать распространение туберкулеза.

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Анна Щербакова
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