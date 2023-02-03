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23:45, 3 февраля 2023Россия

Хинштейн рассказал о коллекции санкций из разных стран

Депутат Хинштейн заявил, что санкции Канады усиливают ощущение абсурда и какого-то сюра

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал введенные в отношении него санкции Канады. Свою позицию он раскрыл агентству РИА Новости.

Он рассказал, что коллекционирует санкции разных стран. Политик добавил, что рестрикции со стороны Оттавы «только усиливают ощущение абсурда и какого-то сюра».

В своем Telegram-канале Хинштейн позднее отметил, что «оказался в творческой и яркой компании».

3 февраля Канада ввела очередной пакет санкций, в этот раз против 38 россиян и 16 российских компаний, их обвиняют в поддержке специальной военной операции на Украине. Среди оказавшихся под рестрикциями — артисты и певцы, в том числе Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина и Надежда Бабкина.

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Марина Совина
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