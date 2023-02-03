Ребенок родился с противозачаточной внутриматочной спиралью в руке

В США пользующаяся внутриматочной спиралью женщина забеременела и родила ребенка

Жительница штата Айдахо, США, 20-летняя Вайолет Квик, пользующаяся контрацептивами, родила ребенка с внутриматочной спиралью в руке. Об этом сообщает Daily Mail.

Американка вышла замуж за возлюбленного, Джона Фрэнсиса, когда ей было 19 лет. Молодые супруги не планировали детей в ближайшем будущем, поэтому Квик предохранялась с помощью внутриматочной спирали.

Спустя несколько месяцев после свадьбы американка начала мучиться от тошноты и решила перестраховаться, сделав тест на беременность. Квик была шокирована, когда увидела, что тест оказался положительным. Сделав еще шесть тестов, женщина поняла, что забеременела, несмотря на противозачаточные средства.

Квик отправилась в больницу, и врачи сообщили, что она находится на седьмой неделе беременности. Она приняла решение выносить ребенка и не удалять спираль.

В январе у супругов родился сын, которого назвали Руди. Он появился на свет, сжимая внутриматочную спираль в руке. Акушерки и врачи больницы пришли в палату Квик, чтобы посмотреть на необычное зрелище.

Молодая мать выложила фотографию сына в социальной сети и собрала миллионы просмотров. В комментариях женщины поделились своими историями, заявив, что тоже пользовались спиралью до внезапной беременности. «Смотрю на вашу фотографию со спящим ребенком на руках, которым забеременела, пользуясь внутриматочной спиралью», — написала одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что в США использовавшая противозачаточные таблетки в качестве контрацепции женщина неожиданно для себя дважды за три года забеременела близнецами. Американка призналась, что боится снова забеременеть, потому что не готова к еще двум или трем детям сразу.