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19:27, 3 февраля 2023Из жизни

Ребенок родился с противозачаточной внутриматочной спиралью в руке

В США пользующаяся внутриматочной спиралью женщина забеременела и родила ребенка

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

Жительница штата Айдахо, США, 20-летняя Вайолет Квик, пользующаяся контрацептивами, родила ребенка с внутриматочной спиралью в руке. Об этом сообщает Daily Mail.

Американка вышла замуж за возлюбленного, Джона Фрэнсиса, когда ей было 19 лет. Молодые супруги не планировали детей в ближайшем будущем, поэтому Квик предохранялась с помощью внутриматочной спирали.

Спустя несколько месяцев после свадьбы американка начала мучиться от тошноты и решила перестраховаться, сделав тест на беременность. Квик была шокирована, когда увидела, что тест оказался положительным. Сделав еще шесть тестов, женщина поняла, что забеременела, несмотря на противозачаточные средства.

Квик отправилась в больницу, и врачи сообщили, что она находится на седьмой неделе беременности. Она приняла решение выносить ребенка и не удалять спираль.

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В январе у супругов родился сын, которого назвали Руди. Он появился на свет, сжимая внутриматочную спираль в руке. Акушерки и врачи больницы пришли в палату Квик, чтобы посмотреть на необычное зрелище.

Молодая мать выложила фотографию сына в социальной сети и собрала миллионы просмотров. В комментариях женщины поделились своими историями, заявив, что тоже пользовались спиралью до внезапной беременности. «Смотрю на вашу фотографию со спящим ребенком на руках, которым забеременела, пользуясь внутриматочной спиралью», — написала одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что в США использовавшая противозачаточные таблетки в качестве контрацепции женщина неожиданно для себя дважды за три года забеременела близнецами. Американка призналась, что боится снова забеременеть, потому что не готова к еще двум или трем детям сразу.

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Алиса Удовик
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