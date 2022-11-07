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20:53, 7 ноября 2022Из жизни

Использовавшая контрацепцию женщина дважды за три года забеременела близнецами

New York Post: в США использовавшая оральные контрацептивы женщина дважды забеременела

Фото: Mateus Campos Felipe / Unsplash

В Арканзасе, США, использовавшая противозачаточные таблетки в качестве контрацепции женщина неожиданно для себя дважды за три года забеременела близнецами. Об этом сообщает New York Post.

В 2019 году Кейтлин Брукс, которой тогда было 19, с удивлением узнала, что беременна. Американка родила сыновей-близнецов, которых назвала Денвером и Дейтоном. Когда Брукс исполнился 21 год, она снова оказалась в положении, хотя принимала оральные контрацептивы.

На приеме у гинеколога выяснилось, что женщина снова станет матерью близнецов, но на этот раз разнополых. «Мой врач сказал, что у меня всегда будут рождаться близнецы, поскольку во время каждого цикла у меня созревает две яйцеклетки», — объяснила Брукс. Она добавила, что в ее семье очень часто рождались двойняшки и тройняшки.

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Американка призналась, что боится снова забеременеть, потому что не готова к еще двум или трем детям сразу. Но она подумывает о том, чтобы стать суррогатной матерью для испытывающих проблемы с деторождением женщин, а затем пройти процедуру стерилизации.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 40-летняя женщина собиралась родить последнего ребенка и неожиданно стала матерью четверни. Она подсчитала, что за день расходует 47 подгузников, полторы упаковки салфеток и трижды запускает стиральную машинку.

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Алиса Дмитриева
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