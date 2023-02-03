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20:19, 3 февраля 2023Из жизни

Девушка хотела вылечить кожу с помощью крема и сделала только хуже

The Sun: в Великобритании девушка сожгла кожу стероидным кремом и стала неуверенной в себе

Кадр: @nicolemackenzie

Жительница шотландского города Глазго, Великобритания, 26-летняя Николь Маккензи, сожгла кожу кремом, пытаясь вылечить экзему. Об этом сообщает The Sun.

Девушка лечила кожу от воспалений и пользовалась стероидным кремом в течение полугода. Однако вместо чистой кожи она получила сильный ожог, из-за чего перестала узнавать себя в отражении. У Маккензи появился синдром красной кожи после того, как она прекратила использовать стероиды, и все стало только хуже.

Теперь девушка постоянно мучается от дискомфорта и боли, когда надевает одежду или принимает душ. Ей также приходится наносить увлажняющий крем на кожу каждые полчаса и накладывать на нее пищевую пленку для лучшего впитывания. Маккензи признается, что стала неуверенной в себе и постоянно находится в подавленном состоянии. «Я выгляжу совсем иначе, по-другому мыслю и чувствую себя. Во мне нет ничего от прежней себя», — пожаловалась она.

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Несмотря на это, девушке помогает поддержка семьи и друзей. Она также создала интернет-сообщество, где регулярно делится своим состоянием с пользователями.

Недавно дерматолог назначил Маккензи иммунодепрессанты. Девушка надеется, что благодаря лекарственному препарату ее кожа перестанет так сильно воспаляться и она сможет стать подружкой невесты на свадьбе брата, которая состоится в мае. «Подобная проблема после отмены стероидов сильно влияет на психическое здоровье. Это необходимо признать. Так много людей от этого страдает. Это не просто сыпь или покраснение кожи. Я бы не пожелала такой боли своему злейшему врагу», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина подала в суд на врача, который изуродовал ее нос. После операции ее нос начал покрываться волдырями и медленно гнить.

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Алиса Удовик
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