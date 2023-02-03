Спикер парламента Молдавии обвинил Лаврова в шовинизме

Спикер парламента Гросу обвинил Лаврова в шовинизме после его слов про «следующую Украину»

Спикер парламента Молдавии, председатель партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в шовинизме после его слов о способности республики стать «второй Украиной». Об этом он заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

«Подобные декларации со стороны дипломата — это игнорирование норм коммуникации со страной. Это шовинизм и дурно пахнущий империализм», — отметил Гросу. Он подчеркнул, что высказывание Лаврова демонстрирует уровень тяжелой деградации публичного поведения по отношению к Молдавии.

Политик призвал мировое сообщество внимательно следить за подобными «промахами» представителей России. По его словам, в заявлениях Лаврова о стремлении Молдавии к отмене нейтралитета, а также в его комментариях относительно планов республики по вступлению в НАТО или объединению с Румынией, «есть много неправды».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Запад рассматривает Молдавию на роль «следующей Украины». Лавров указал, что президент страны Майя Санду оказалась на своей должности благодаря «достаточно специфическим методам», далеким от демократии.