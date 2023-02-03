Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:32, 3 февраля 2023Бывший СССР

Спикер парламента Молдавии обвинил Лаврова в шовинизме

Спикер парламента Гросу обвинил Лаврова в шовинизме после его слов про «следующую Украину»
Игорь Гросу

Игорь Гросу. Фото: Diego Herrera / Reuters

Спикер парламента Молдавии, председатель партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в шовинизме после его слов о способности республики стать «второй Украиной». Об этом он заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

«Подобные декларации со стороны дипломата — это игнорирование норм коммуникации со страной. Это шовинизм и дурно пахнущий империализм», — отметил Гросу. Он подчеркнул, что высказывание Лаврова демонстрирует уровень тяжелой деградации публичного поведения по отношению к Молдавии.

Политик призвал мировое сообщество внимательно следить за подобными «промахами» представителей России. По его словам, в заявлениях Лаврова о стремлении Молдавии к отмене нейтралитета, а также в его комментариях относительно планов республики по вступлению в НАТО или объединению с Румынией, «есть много неправды».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Запад рассматривает Молдавию на роль «следующей Украины». Лавров указал, что президент страны Майя Санду оказалась на своей должности благодаря «достаточно специфическим методам», далеким от демократии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Канада ввела санкции против Баскова и Газманова
В России пообещали ответить на санкции Канады против артистов и журналистов
Радулов выбил несколько зубов хоккеисту СКА в матче КХЛ
ЕС заявил о намерении включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее
В Белом доме прокомментировали решение Блинкена отложить визит в Китай
Госдеп США подтвердил смерть американца на Украине
В Подмосковье любовный треугольник привел к убийству одного участника
Гибралтар обвинил Испанию в нарушении суверенитета
В России оценили последствия потолка цен ЕС на нефтепродукты
Захарова указала на двойственную позицию Германии по «Северным потокам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.