Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России уничтожили HIMARS ВСУ на херсонском направлении

Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, установка HIMARS была уничтожена Вооруженными силами (ВС) России в районе населенного пункта Антоновка.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка Херсонской области (ВС России) поражены три склада с боеприпасами ВСУ», — заявил представитель МО.

Также в Минобороны заявили об уничтожении зенитно-ракетного комплекса NASAMS, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в Донецкой народной республике и артиллерийской системы М-777 в Запорожской области.

Ранее стали известны сроки отправки высокоточных снарядов GLSDB для HIMARS Украине. Журналист Мариам Шах заявляла, что поставки оружия Украине грозят Западу негативными последствиями.