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14:56, 3 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили установку HIMARS ВСУ на херсонском направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России уничтожили HIMARS ВСУ на херсонском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, установка HIMARS была уничтожена Вооруженными силами (ВС) России в районе населенного пункта Антоновка.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка Херсонской области (ВС России) поражены три склада с боеприпасами ВСУ», — заявил представитель МО.

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Также в Минобороны заявили об уничтожении зенитно-ракетного комплекса NASAMS, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в Донецкой народной республике и артиллерийской системы М-777 в Запорожской области.

Ранее стали известны сроки отправки высокоточных снарядов GLSDB для HIMARS Украине. Журналист Мариам Шах заявляла, что поставки оружия Украине грозят Западу негативными последствиями.

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Марк Леонов
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