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18:04, 3 февраля 2023Мир

В МИД ответили на предложение США о смягчении антироссийских санкций

МИД России назвал ложью обещания Нуланд смягчить санкции в обмен на прекращение СВО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Гарантии и обещания США о смягчении антироссийских санкций в обмен на прекращение специальной военной операции (СВО) на Украине и «возвращение» Киеву территорий являются ложью. Так в МИД России ответили на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать соответствующее предложение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд касательно мирного урегулирования конфликта.

«Американцы в своем репертуаре — они ничего не поняли и ничему не научились, пытаясь по-прежнему разговаривать языком ультиматумов. Нуланд в этом плане неоригинальна, высокомерно обещая поддержать смягчение санкций, если русские "решат вести переговоры серьезно, выведут войска с Украины и вернут ей территории". Мы знаем, что это неправда», — заявили в ведомстве.

Представители МИД также назвали прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона единственным способом прекратить конфликт на Украине и достичь в регионе «прочного и предсказуемого мира, основанного на балансе интересов и гарантиях стратегической безопасности Российской Федерации».

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Ранее Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны ВС России. Она также отметила, что приветствовала бы ослабление санкций в том случае, если бы Москва приняла решение «вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины», а также заявила о готовности «вернуть» территории, ранее вошедшие в состав России.

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Дмитрий Сотак
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