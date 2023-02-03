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17:55, 3 февраля 2023Спорт

Костя Цзю заявил о нежелании видеть в соперниках у сыновей россиян

Костя Цзю заявил о нежелании видеть в соперниках у сыновей Тимофея и Никиты россиян

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил о нежелании видеть россиян в соперниках у своих сыновей — Тима и Никиты. Об этом сообщает Metaratings.

«Мне повезло, что в мое время никого из наших не пришлось бить. Понимаете, в чем дело? Я жил за рубежом, и, проведя бой здесь с россиянином, я бы потерял часть своей аудитории», — заявил Цзю. Спортсмен добавил, что не хотел бы, чтобы россияне болели против его сыновей.

28 января Тим Цзю должен был встретиться с американцем Джермеллом Чарло, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы последнего. Спортсмены поспорят за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло. Цзю в профессиональной карьере одержал 21 победу (15 из них — нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

Никита Цзю провел последний бой 8 октября, нокаутировав австралийца Даркона Драйдена. В его активе четыре победы в четырех поединках. Три из них — нокаутом.

Алексей Гусев
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