Овечкин рассказал о намерении выпить пива с Кросби

Овечкин рассказал о намерении выпить пива и поговорить с Кросби по завершении карьеры

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о соперничестве с нападающим «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин рассказал о намерении обсудить с Кросби все произошедшее между ними, когда они закончат выступать. «Я почти уверен, что, когда мы с ним завершим карьеру, мы просто выпьем вместе пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15–16 лет», — поделился россиянин. Он отметил, что для прошлых и будущих поколений и для хоккея в целом здорово видеть их соперничество, битву между двумя командами.

Овечкин добавил, что, несмотря на соперничество на льду, в жизни они остаются друзьями. «Мы можем позвонить друг другу. Когда достигает новых высот, я звоню или отправляю сообщение. Первую пару лет это были совсем другие отношения. Тогда мы были молодыми, а сейчас повзрослели», — поделился россиянин.

3 и 4 февраля Овечкин и Кросби выступят на Матче звезд НХЛ. Спортсмены в третий раз сыграют за одну команду в рамках турнира. Также они примут участие в конкурсе на лучший буллит.