Российские студенты начнут изучать санкции Запада и цели спецоперации

Минобрнауки: с 1 сентября студенты вузов будут изучать санкции Запада и цели спецоперации

С 1 сентября 2023 года студенты в высших учебных заведениях России начнут изучать цели специальной военной операции (СВО), а также санкции Запада, направленные против России, и вхождение в состав страны новых регионов. Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте Минобрнауки.

Из концепции преподавания следует, что изучать материалы будут студенты неисторических специальностей на курсе по истории России. Среди обозначенных тем есть начало СВО, санкционное давление на Россию, попытки ее изоляции, цели спецоперации, а также вхождение Донецкой и Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

23 декабря в Минобрнауки сообщили, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Уточняется, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России. Курс позволит сформировать компетенцию, которая необходима при возникновении ЧС и военных конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить для студентов, обучающихся на педагогическом направлении, курс по освещению преступлений нацизма в рамках обучения ведению классных часов. Речь идет о создании для них «курса по освещению преступлений нацизма в XX — XXI веках в рамках обучения технологиям ведения классных часов».