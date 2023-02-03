Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 3 февраля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали число необходимых Украине танков

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украине необходимы от 350 до 450 танков

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал число необходимых Киеву танков. Об этом он высказался в интервью испанскому изданию 20minutos.

По его словам, в настоящий момент украинская армия нуждается в 350-450 танках для «штурмовых бригад». Подоляк добавил, что Киеву также необходимы ракеты с дальностью 150-200 километров, артиллерия и авиация «для поддержки и обеспечения продвижения» на фронте.

При этом советник главы офиса украинского лидера подчеркнул, что союзники Киева знают о потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент республики Владимир Зеленский сообщил об успешном продвижении российской армии на востоке, признав, что она продолжает двигаться вперед и оперативно восполняет потери. Позднее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на восточном направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Глава Росгвардии рассказал о росте числа наемников из Европы в зоне СВО
В российском регионе мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу в квартире
В Киеве предложили Еврокомиссии еженедельно обсуждать санкции против России
Обнаружено 20 остатков сверхновых звезд с ультрафиолетовым излучением
Петр Павел назвал исключение в помощи Запада Украине
В Кремле прокомментировали «предложение» США отдать России 20 процентов Украины
Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом
Жена убившего детей уфимца попыталась обратиться к соседям и осталась без помощи
Главу правительства Красноярского края заподозрили в превышении полномочий
В Чехии назвали единственное ограничение при поставках оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.