Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украине необходимы от 350 до 450 танков

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал число необходимых Киеву танков. Об этом он высказался в интервью испанскому изданию 20minutos.

По его словам, в настоящий момент украинская армия нуждается в 350-450 танках для «штурмовых бригад». Подоляк добавил, что Киеву также необходимы ракеты с дальностью 150-200 километров, артиллерия и авиация «для поддержки и обеспечения продвижения» на фронте.

При этом советник главы офиса украинского лидера подчеркнул, что союзники Киева знают о потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент республики Владимир Зеленский сообщил об успешном продвижении российской армии на востоке, признав, что она продолжает двигаться вперед и оперативно восполняет потери. Позднее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на восточном направлении.