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20:46, 3 февраля 2023Спорт

Тренер назвала простой способ сбрасывать по полкилограмма в неделю

Тренер Викки Хилл рассказала, что ходьба поможет сбрасывать по полкилограмма в неделю

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Британский фитнес-тренер Викки Хилл назвала простой способ, который поможет сбрасывать по полкилограмма лишнего веса в неделю. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам специалиста, ключом к похудению является ходьба по 10 тысяч шагов в день, которая сжигает около 500 калорий. За неделю сумма сожженных калорий достигнет 3500, что эквивалентно 0,45 килограмма жира. «Нормальное повседневное движение требует энергии, поэтому без бесконечных интенсивных упражнений мы все еще можем двигаться и сжигать калории, не изнуряя себя», — рассказала Хилл.

Ранее директор фитнес-клуба Ева Пенья назвала преимущества занятий спортом босиком. Она отметила, что тренировки без обуви помогают повысить устойчивость ног и тела, а также улучшают координацию. Тренер Дэйв Мейс добавил, что новичкам следует начать упражняться с ходьбы босиком по пять минут в день вокруг дома.

Алексей Гусев
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