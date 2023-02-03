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07:53, 3 февраля 2023Россия

Восемь человек отравились газом в российском регионе

РЕН ТВ: один человек погиб и еще семь пострадали в результате отравления газом в Якутии

Fotolia / Alexandr Blinov

Один человек погиб и еще семь пострадали в результате отравления газом в Амгинском улусе Якутии. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 3 февраля.

Всех пострадавших в российском регионе доставили в больницу. По предварительным данным, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

30 января сообщалось, что в городе Карабулак в Ингушетии мать с четырьмя детьми отравилась угарным газом в частном жилом доме. Им оказали помощь медики.

Позже удалось выяснить, что утечка угарного газа произошла в подвале. О причинах случившегося информации пока нет, следователи организовали проверку.

До этого в селе Хемчик Республики Тыва нашли тела двоих маленьких детей с признаками отравления угарным газом.

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Анна Щербакова
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