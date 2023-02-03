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01:22, 3 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский собрал ставку главнокомандующего «для особо значимого разговора»

Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего «для особо значимого разговора»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки верховного главнокомандующего «для особо значимого разговора», об этом он рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

Глава украинского государства отметил, что заседание впервые прошло в двойном формате. Первым этапом стала встреча в традиционном полном составе, на которой обсуждалось обеспечение армии, подготовка кадров и прочие вопросы, требующие постоянного внимания.

«А затем, во второй половине дня, — дополнительная встреча членов ставки в узком формате. Для особо значимого разговора», — добавил Зеленский, не указывая, каких тем касался этот разговор и в каком составе проводился.

Глава государства также анонсировал новые шаги в «очищении государства», говоря о борьбе с коррупцией на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что готов продолжить кадровые перестановки в министерстве обороны страны.

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Марина Совина
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