Зеленский собрал ставку главнокомандующего «для особо значимого разговора»

Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего «для особо значимого разговора»

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки верховного главнокомандующего «для особо значимого разговора», об этом он рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

Глава украинского государства отметил, что заседание впервые прошло в двойном формате. Первым этапом стала встреча в традиционном полном составе, на которой обсуждалось обеспечение армии, подготовка кадров и прочие вопросы, требующие постоянного внимания.

«А затем, во второй половине дня, — дополнительная встреча членов ставки в узком формате. Для особо значимого разговора», — добавил Зеленский, не указывая, каких тем касался этот разговор и в каком составе проводился.

Глава государства также анонсировал новые шаги в «очищении государства», говоря о борьбе с коррупцией на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что готов продолжить кадровые перестановки в министерстве обороны страны.

