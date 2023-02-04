Антонов заявил о науськивающих к нападению на российские регионы США

Посол Антонов: поставляя Украине все более мощное оружие, США намеренно обостряют конфликт

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал планы США отправить Украине бомбы малого диаметра GLSDB с дальностью поражения около 150 километров. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Передачу Киеву все более мощных вооружений он счел целенаправленной эскалацией конфликта со стороны Соединенных Штатов. По мнению дипломата, таким образом США побуждают Украину к нападению на российские регионы. «Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы», — заявил он.

Антонов отметил, что американские власти «поставила на "украинскую карту" практически все». Он также не исключил, что США «могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей».

3 февраля стало известно, что США направят Украине военную помощь на сумму 2,175 миллиарда долларов. В пакет войдут дальнобойные снаряды GLSDB, высокоточные ракеты и зенитно-ракетные комплексы HAWK, а также другие боеприпасы и вооружение.

В ответ в Кремле прокомментировали решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву. 2 февраля президент России Владимир Путин высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить».