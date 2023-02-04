Политолог рассказал о реалистичном сценарии конфликта на Украине

Политолог Суслов назвал реалистичным сценарием заморозку конфликта на Украине

Реалистичным сценарием может стать заморозка конфликта на Украине без его урегулирования или перемирие на каком-то этапе. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, передает РИА Новости.

«Более реалистичный сценарий, на мой взгляд, это перемирие на каком-то этапе и переход к замороженному конфликту без его урегулирования. Условно, по корейскому сценарию. Это теоретически позволит обеим сторонам заявить, пускай о не полной, но победе», — сказал он.