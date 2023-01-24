В Британии рассказали о наиболее благоприятном сценарии для Украины

Колумнист Джейкобс: Украина может рассчитывать на свое сохранение в нынешних границах

Колумнист британской газеты The Daily Telegraph Шерелл Джейкобс в своей статье рассказала о наиболее благоприятном сценарии для Украины.

По ее мнению, Киев в лучшем случае может рассчитывать на заморозку конфликта и сохранение страны примерно в ее нынешних границах — без части территорий, уже контролируемых Россией. В качестве второго варианта развития конфликта она назвала решительный прорыв предстоящей весной украинской линии обороны российскими силами.

Как заявила Джейкобс, западные элиты живут с ощущением, что победа Киева «уже не за горами», но в действительности положение властей Украины куда менее обнадеживающее. По ее мнению, Западу не удалось подорвать российскую экономику, в результате чего боевые действия могут продолжаться годами, с учетом решимости обеих сторон.

В то же время сами европейские страны сталкиваются с растущими социально-экономическими трудностями, которые могут заставить местные власти уделять больше внимания решению собственных проблем, заключила Джейкобс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в настоящее время условий для проведения переговоров с Украиной. Представитель Кремля сказал, что таких условий нет ни де-факто, ни де-юре.

После начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал российского лидера Владимира Путина начать диалог. Российские власти отвергали такую возможность, заявляя, что переговоры возможны в случае, если украинские военные сложат оружие.

Тем не менее в первые месяцы боевых действий шли переговоры делегаций Москвы и Киева. Последняя очная встреча завершилась в Стамбуле 29 марта. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. В сентябре Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Путин.