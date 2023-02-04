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00:27, 4 февраля 2023Экономика

G7 и Австралия согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Фото: Unsplash

Страны G7 и Австралия договорились установить два потолка цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление «Большой семерки».

Лимит будет установлен на уровне 100 долларов за баррель торгующихся с премией к сырой нефти, и 45 долларов за баррель — с дисконтом. Потолок начнет действовать с 5 февраля «или вскоре после этой даты».

3 февраля страны ЕС также достигли договоренности о введении потолка цен на российские нефтепродукты.

В Центре развития энергетики спрогнозировали, что объем поставок российских нефтепродуктов на мировой рынок из-за установленного потолка цен может сократиться несильно. Эксперты предположили, что реальный уровень цен на российские отгрузки окажется ниже потолка, поскольку российским продавцам придется больше платить за фрахт для доставки в Азию.

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Марина Совина
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